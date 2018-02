Jared Kushner mister sikkerhetsklarering i Det hvite hus

President Donald Trumps svigersønn nedgraderes.

NEW YORK (Nettavisen): Stabssjef John Kelly har konkludert med at president Donald Trumps svigersønn Jared Kushner må fratas sikkerhetsklareringen som han har hatt på midlertidig basis siden republikanerne overtok Det hvite hus i januar i fjor.

Trump har tidligere uttalt at han vil støtte Kellys beslutning.

Beslutningen gjelder ikke bare Kushner. Han er en av flere ansatte i Det hvite hus som rammes når Kelly gjør om flere midlertidige sikkerhetsklareringer i kategorien «topphemmelig» til «hemmelig». Beslutningen ble tatt i forrige uke og informert om internt 16. februar, melder CNN.

Det hvite hus er blitt kritisert for sin utdeling av sikkerhetsklareringer, spesielt i kjølvannet av at det ble avslørt at tidligere visestabssjef Rob Porter var anklaget for konemishandling og likevel hadde sikkerhetsklarering.

Kritikken går på at Porter dermed potensielt kunne ha blitt utsatt for utpressing gjennom trusler om offentliggjøring av denne informasjonen.

Nå har stabssjef John Kelly altså bestemt seg for å nedgradere flere sikkerhetsklareringer, inkludert Jared Kushners, melder både BBC og CNN.

- Stor forskjell



- Forskjellen er enorm. Hvis vi snapper opp kommunikasjon fra fremmede nasjoner, for eksempel fra Iran, Syria eller Nord-Korea, så kan ikke han se dette. Informanter fra andre land ... Noe vil være klassifisert «hemmelig». De mest hemmelige vil være sikkerhetsklarert «topphemmelig». Den beste informasjonen, kan ikke han se, sier tidligere FBI-agent Philip Mudd til CNN.

- Et eksempel til: Når CIA-direktøren kommer inn, eller utenriksministeren eller den nasjonale sikkerhetssjefen kommer til Det hvite hus og sier «Mr. President, jeg vil snakke med deg om Nord-Korea», skal de da si at samtalene er på nivå «hemmelig» fordi Jared Kushner er i rommet? Eller skal de si «topphemmelig», så Jared forlate rommet? Dette er mer betydningsfullt enn det kan virke utad, det er en enorm forskjell på «hemmelig» og «topphemmelig», sier Mudd.

Han mener at dette er oppsiktsvekkende.

- Visejustisministeren har kontaktet John Kelly og sagt at de ikke kan sertifisere Jared Kushner for sikkerhetsklarering. Etter 13 måneders kontroll av bakgrunnen til Kushner her, betyr dette at de sitter på betydelig informasjon om Kushner som de ikke kan avsløre, mener Mudd.

Mudd forteller at han selv har øverste sikkerhetsklarering og at han fikk det til tross for at han som 13-åring ble tatt for å stjele en fotball i en butikk. Han tolker dette som at Kushners sikkerhetsklarering holdes igjen fordi FBI har funnet noe mer graverende enn dette.

- Kushner er et verdifullt medlem av staben og vil fortsette å gjøre det viktige arbeidet han har gjort siden han startet i administrasjonen, sier pressesekretær Sarah Sanders i Det hvite hus.

- Forsøker å utnytte Kushner

The Washington Post melder natt til onsdag at det i minst fire nasjoner har blitt diskutert hvordan man kan manipulere Jared Kushner gjennom «å utnytte hans kompliserte businessavtaler, økonomiske vanskeligheter og mangel på utenrikspolitisk erfaring». Avisen oppgir flere nåværende og tidligere etterretningsansatte som kilder for denne påstanden.

Offentlig ansatte i De forente arabiske emirater, Kina, Israel og Mexico skal ha hatt slike diskusjoner, hevdes det. Enkelte skal ha bedt om å få snakke direkte med Kushner og forsøkte å unngå mer erfarne ansatte i Det hvite hus, ifølge en tidligere ansatt der.

- Vi svarer ikke på anonyme kilder som fremmer annenhånds rykter og ren spekulasjon og fortsetter å lekke unøyaktig informasjon, sier en talsmann for Kushners advokat til The Washington Post.

Jared Kushner har gjennom familieselskapet Kushner Cos. en gjeld på 1,2 milliarder dollar som forfaller i 2019 tilknyttet oppkjøpet av kontorbygget 666 Fifth Avenue i New York i 2007. Kushner Cos. har i lang tid arbeidet for å hente inn utenlands finansiering til dette prosjektet.

