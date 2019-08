Jay Inslee trekker seg som presidentkandidat

Washington-guvernøren Jay Inslee trekker seg som kandidat i demokratenes nominasjonskamp foran neste års presidentvalg.

Inslee sier til MSNBC onsdag at det er tydelig at han ikke kommer til å vinne. Han ønsket ikke å kommentere om han kommer til å gå for en tredje periode som guvernør i Washington.

Han varsler i TV-programmet «The Rachel Maddow Show» at han kommer til å kunngjøre torsdag hva han skal gjøre videre i sin politiske karriere.

(©NTB)