Jeanine Añez er ny president i Bolivia

Opposisjonspolitiker og visepresident i det bolivianske senatet, Jeanine Añez, er valgt til midlertidig president i Bolivia.

Añez har lovet at hun vil utskrive nyvalg i det urolige landet. Ifølge Bolivias grunnlov skal en midlertidig president utskrive nyvalg innen 90 dager.

Opposisjonspolitikeren sa i en tale mandag at hun kommer til å ta midlertidig kontroll over senatet etter at senatets president gikk av søndag.

Evo Morales, Bolivias president gjennom 14 år, gikk av søndag.

Det gjorde også hans visepresident, nasjonalforsamlingens leder i senatet, og nasjonalforsamlingens leder i underhuset. Dermed havnet Bolivia i et maktvakuum, siden det er disse rollene, i denne rekkefølgen, som kan inneha ledervervet.

