Jeff Flake sier han vil godkjenne Kavanaugh

Senator Jeff Flake, en av republikanerne som har vært usikker på om han vil støtte Brett Kavanaugh, sier at han har bestemt seg for å stemme ja i helgen.

Arizona-senatoren sier fredag at han vil godkjenne president Donald Trumps valg av høyesterettsdommer, «med mindre noe stort forandrer seg».

Flakes stemme var viktig ettersom han var regnet som en av tre republikanske senatorer som kunne ha stemt mot Kavanaugh og dermed vippet flertallet i Demokratenes favør.

Det er fortsatt uklart hva de to andre senatorene vil stemme. Den ene av dem, Lisa Murkowski fra Alaska, antydet fredag sterkt at hun kommer til å stemme nei.

Kavanaughs skjebne har vært usikker siden han ble anklaget for seksuelle overgrep mot to kvinner på 1980-tallet. Godkjenningen av Kavanaugh ble utsatt etter at en av kvinnene vitnet i en åpen høring. Alt tyder nå på at den endelige avstemningen i plenum skjer lørdag.

Republikanerne har 51 av de 100 senatorene, og de har derfor bare råd til å miste én stemme dersom alle demokratene stemmer mot Kavanaugh.

Flake tvang sist uke sine partikolleger til å be FBI gjenåpne bakgrunnsgranskingen og etterforske de konkrete anklagene mot Kavanaugh.

Dette skjedde etter at psykologiprofessor Christine Blasey Ford vitnet i justiskomiteen. Der fortalte hun at Kavanaugh forgrep seg på henne da han var 17 og hun var 15. Republikanerne som torsdag leste FBIs hemmeligstemplede rapport fra den nye granskingen, mener den renvasker Kavanaugh, som har avvist alle anklagene.

Demokratene har på sin side gått hardt ut mot FBIs rapport og kalt granskingen mangelfull. FBI har verken avhørt Ford eller Kavanaugh.

