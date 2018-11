Jeff Sessions går av som justisminister i USA

Har blitt bedt om å levere oppsigelse.

LOS ANGELES (Nettavisen:) Jeff Sessions er ferdig som USAs justisminister. I sitt oppsigelsesbrev til Donald Trump bekrefter Sessions at det kommer som følge av presidentens forespørsel.

- På din anmodning leverer jeg min avskjedssøknad, skriver Sessions i brevet til presidenten.

Ifølge CNN har Sessions etter alle praktiske formål fått sparken.

Donald Trump har flere ganger vært kritisk til Sessions, spesielt etter sistnevnte erklærte seg inhabil i Robert Muellers pågående Russland-etterforskning.

Trump mener at Sessions' beslutning førte til at Robert Mueller ble utnevnt til spesialetterforsker.

Etterforskningen dreier seg om hvorvidt Trumps valgkampteam samarbeidet med Russland for å påvirke presidentvalget i 2016.

Mange spekulerer nå i hva som vil skje med etterforskningen.

Trump skriver på Twitter at han takker Sessions for innsatsen og sender ham gode ønsker.

Sessions erstattes inntil videre av Matthew G. Whitaker, som er Sessions' kontorsjef. En permanent arvtaker vil bli utnevnt ved et senere tidspunkt, opplyser Trump.

Avgangen kommer dagen etter det ble klart at republikanerne mister flertallet i Representantenes hus. Presidentens parti styrket seg imidlertid i Senatet.

....We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date.