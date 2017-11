Jeff Sessions om Putin-forslag: - Det husker jeg ikke

Justisminister Jeff Sessions ble grillet om møtet hvor George Papadopoulos sa at han kunne arrangere et møte mellom Vladimir Putin og Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): George Papadopoulos var utenrikspolitisk rådgiver for Donald Trump under president-valgkampen da han under et møte i mars 2016 spurte om han skulle bruke sine forbindelser til å sette i stand et møte mellom Russlands president Vladimir Putin og Trump.

Jeff Sessions var til stede på dette møtet. Det viser et bilde som Trump postet på sin Instagram-konto. Sessions var også en rådgiver for Trump den gang. Nå er han justisminister i USA.

Les også: Tidligere Trump-rådgiver erkjenner straffskyld

- Husket ikke

I en høring i Kongressen tirsdag ble Sessions spurt om dette møtet, som han aldri har fortalt om i flere tidligere høringer.

- Jeg vil gjerne si noe om de siste nyhetsoppslagene om et møte hvor George Papadopoulos var til stede. For å være ærlig, husket jeg ikke dette møtet før jeg så det omtalt i nyhetene. Jeg kan nå huske at møtet 26. mars på Trumps hotell, sa Sessions.

Justisministeren hevdet at han ikke husket detaljene i dette møtet før han leste i avisene at Papadopoulos forsøkte å arrangere et møte mellom Putin og Trump.

- Etter å ha lest hans erindringer, mener jeg at jeg forsøkte å gjøre det klart for ham at han ikke hadde autorisasjon til å representere valgkampen vår overfor russiske myndigheter. Jeg husker ikke dette, som skjedde 18 måneder før mitt vitnemål for noen uker siden, og jeg ville gladelig ha fortalt om det, for jeg gikk imot hans forslag, som jeg syntes var upassende, la Sessions til.

- Jeg vil avvise alle påstander om at jeg noen gang har løyet. Det er løgn! konstaterte Sessions.

Meeting with my national security team in #WashingtonDC. #Trump2016 Et innlegg delt av President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) torsdag 31. Mars. 2016 PDT

Attorney General Jeff Sessions on a meeting with George Papadopoulos and Carter Page: ”Frankly, I had no recollection of this meeting until I saw these news reports." https://t.co/VNKUggrcjz pic.twitter.com/ueXf0gGlhr — CNN (@CNN) November 14, 2017

Jeff Sessions har hatt flere sjanser til å huske dette møtet, men har i stedet vist problemer med hukommelsen ved flere anledninger.

Benektet møter

Sessions ble spurt under sin nominasjonshøring 10. januar i år om hva han ville ha gjort dersom han ble kjent med at noen i Trumps valgkampleir hadde kommunisert med russiske myndigheter under valgkampen.

- Jeg kjenner ikke til noen slike aktiviteter. Jeg har blitt kalt en talsperson (for Trump) et par ganger under den valgkampen og jeg hadde ingen kommunikasjon med russerne, svarte Sessions 10. januar.

1. mars avslørte imidlertid The Washington Post at Sessions faktisk selv hadde to møter med Russlands ambassadør til USA, Sergej Kislijak. Det første møtet var i juli 2016 og det andre var i september 2016, samtidig som russernes cyberangrep på USA var på sitt mest intense, ifølge amerikansk etterretning.

Dagen etter erklærte Sessions seg inhabil i Russland-etterforskningen og overlot ansvaret til sin nestleder i Justisdepartementet, Rod Rosenstein, som litt senere utnevnte Robert Mueller som spesialetterforsker med ansvar for Russland-etterforskningen.

Sessions var tilbake i Kongressen 13. juni for å svare på spørsmål fra etterretningskomiteen i forbindelse med deres gransking av Russlands innblanding i den amerikanske valgkampen i 2016. Da ble Sessions spurt om han møtte russiske myndigheter på Mayflower Hotel 27. april.

- Jeg hadde ingen private møter og husker heller ingen samtaler, med noen russiske tjenestemenn på Mayflower Hotel … Hvis en kort interaksjon med den russiske ambassadøren fant sted under den mottakelsen, kan ikke jeg huske det, svarte Sessions i sommer.

Kommuniserte med WikiLeaks

Mandag avslørte The Atlantic at president Donald Trumps sønn, Donald Trump Jr., hadde kontakt med WikiLeaks via Twitter under valgkampen. Kommunikasjonen ble overgitt til etterforskere i Kongressen og er trolig lekket derfra.

Amerikansk etterretning mener at WikiLeaks ble brukt av Russland for å lekke hackede e-poster fra Hillary Clintons valgkampleir under valgkampen. Vitnemålet til Papadopoulos tyder på at Trump visste om hackingen da USAs nåværende president under valgkampen oppfordret Russland til å offentliggjøre e-postene til Clinton. WikiLeaks la ut e-postene et par uker etter Trumps oppfordring.

WikiLeaks var den mest aktive part i kommunikasjonen med Trump Jr., som foregikk fra 20. september 2016 til juli 2017. Det ser ikke ut til å ha vært noe ulovlig i denne kommunikasjonen, selv om det naturligvis ser uheldig ut at partene har kommunisert.

Donald Trump Jr. valgte å poste kommunikasjonen selv via Twitter mandag.

Here is the entire chain of messages with @wikileaks (with my whopping 3 responses) which one of the congressional committees has chosen to selectively leak. How ironic! 1/3 pic.twitter.com/SiwTqWtykA — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 14, 2017

Mest sett siste uken