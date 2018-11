Fredssamtaler mellom partene i Jemen skal holdes i Sverige i begynnelsen av desember, ifølge USAs forsvarsminister Jim Mattis.

Mattis sa onsdag at samtalene trolig vil bli holdt helt i begynnelsen av neste måned.

Representanter for Houthi-opprørerne og den internasjonalt anerkjente regjeringen til president Abedrabbo Mansour Hadi vil delta på møtet.

Houthi-opprørerne kontrollerer store områder i Jemen, blant annet hovedstaden Sana. Regjeringens styrker støttes av en internasjonal koalisjon som ledes av Saudi-Arabia.

Både Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, som også deltar i koalisjonen, støtter fredssamtalene, ifølge Mattis.

FN-utsendingen Martin Griffiths møtte onsdag ledere for Houthi-opprørerne i Sana. Opprørerne har tidligere krevd garantier for at deres sikkerhet ivaretas hvis de skal delta i fredssamtaler i utlandet.

Tre år med krig i Jemen har ført til en humanitær katastrofe. 85.000 barn kan ha dødd av underernæring siden konflikten begynte, ifølge Redd Barna.

FN har advart om at 14 millioner mennesker i Jemen risikerer å sulte. Svært mange av dem er avhengige av nødhjelp som fraktes via havnebyen Hodeida, hvor det nylig var harde kamper.

