Jemens krigende parter møtes ikke ansikt til ansikt under fredssamtaler

FN holder denne uken fredssamtaler for Jemen i Genève, men partene i krigen skal ikke møtes ansikt til ansikt.

FN har invitert Jemens regjering og Houthi-opprørerne til Genève neste torsdag. Begge partene har bekreftet at de sender høytstående representanter til Sveits, men meddeler at forventningene til et gjennombrudd er lave.

– Vi vil ikke møtes ansikt til ansikt og er avhengige av at FNs utsending håndterer partene, sier Jemens utenriksminister Khaled al-Yamani.

FNs utsending Martin Griffiths har sagt at målet er å forsøke å gjenopplive fredssamtalene som kollapset i 2016. Samtalene vil også dreie seg om utveksling av fanger, samt situasjonen i havnebyen Hodeida, som nå er frontlinjen i krigen i landet, ifølge Jemens regjering.

Partene som kjemper mot hverandre i Jemen er den sjiamuslimske Houthi-militsen, som i snart fire år har kontrollert hovedstaden Sana, og en saudiledet koalisjon som ønsker å få gjeninnsatt landets internasjonalt anerkjente president og regjering.

(©NTB)

