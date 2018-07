Jente (11) ble gruppevoldtatt over flere måneder: Nå får moren skylden

Den 11 år gamle jenta skal ha blitt dopet ned og voldtatt av flere menn som jobbet i bygningen hun bodde i.

I Chennai i India ble 17 menn ble forrige uke arrestert for å ha seksuelt misbrukt en 11 år gammel jente gjentatte ganger. Nå får hennes mor skylden, skriver The New York Times.

Jenta skal ha syklet rundt bygningen der hun bodde da en heisvakt skal ha tatt henne med seg. Han skal så sannsynligvis ha dopet jenta ned før han har bundet henne fast og voldtatt henne, ifølge avisen.

Senere skal han ha fått med seg både elektrikere, rørleggere og sikkerhetsvakter i bygningen, og jenta skal ha blitt voldtatt flere ganger over en periode på syv måneder.

Avisen skriver at de 17 mennene som ble arrestert var mellom 23 og 66 år gamle. Da de ble arrestert utløste det voldsomme reaksjoner. I bygningen jenta bodde skal naboene ha organisert skiftordinger der de passet på bygningen. Advokater skal også i retten ha slått og sparket mennene, mens de ble liggende på gulvet, viser også en video som er lagt ut på Twitter av nyhetsbyrået Asian News International.

Politiet holder vakt utenfor rettslokalet i Chennai.

I etterkant har imidlertid nabolaget lagt skylden for de seksuelle overgrepene over på jentas mor, skriver avisen. Jenta, som bruker høreapparat, skal ha blitt beskrevet som «dum og døv».

At offeret har fått skylden for overgrep i India har det vært flere tilfeller av, skriver avisen, og jentas søster reagerer kraftig.

- Om vi unngår samtaler om seksuelle overgrep er det eneste vi lærer unge gutter og jenter at det temaet er ikke diskutabelt, skal hun ha sagt i et intervju.

India har også de siste årene blitt rystet av en rekke brutale massevoldtekter og voldtekter av mindreårige, noe som har vakt stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet og ført til debatt om kvinners rettigheter i landet.

The New Yorker skriver også at debatten har forandret seg de senere årene, spesielt siden desember 2012, da en 32 år gammel kvinne døde etter en gruppevoldtekt på en buss i New Delhi.

