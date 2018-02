Jente arrestert etter skoleskyting i Los Angeles

Én person skal være livstruende skadd.

NEW YORK (Nettavisen): Skoleskytinger er deprimerende vanlig her i USA. Bare en måned inn i et nytt år, har USA opplevd over 1250 dødsfall på grunn av skytevåpen.

Den foreløpig siste skoleskytingen skjedde i Los Angeles, på Salvador Castro ungdomsskole, som ligger i bydelen Westlake.

Dette er den 12. skoleskytingen i USA i 2018. Og denne ble utført av en 12 år gammel jente, ifølge New York Daily News. Andre medier har imidlertid ikke bekreftet alderen på den antatte gjerningskvinnen.

Los Angeles Times opplyser at to personer ble skutt i et klasserom på ungdomsskolen som ligger sentralt i byen.

Begge er i 15-årsalderen. Tilstanden er kritisk for det ene offeret, en gutt som ble skutt i hodet, mens det andre offeret er en jente som angivelig ble skutt i håndleddet og er utenfor livsfare.

Totalt skal fem personer ha blitt skadd. De tre siste har kun mindre skader, opplyser politiet. Disse tre er henholdsvis 11, 12 og 30 år gamle.

- Skolen er trygg nå. Det er ikke flere sikkerhetstrusler, sier politisjef Steven Zipperman ifølge KTLA 5.

New York Daily News skriver at skytingen skal ha blitt utført av en 12 år gammel jente som var bevæpnet da hun ble arrestert, men overga seg uten kamp.

Hun skal også være elev ved Salvador Castro ungdomsskole.

KTLA 5 skriver at politiet først opplyste at mistenkte var i varetekt, men senere beskrev den unge eleven som «en person av interesse».

- Det er for tidlig å avgjøre motiv nå. Jeg forstår at dere har mange spørsmål, men det er for tidlig å svare på dem nå, sier Robert Arcos fra LAPD.

Politiet fikk melding om skuddløsningen klokken 08.55 lokal tid.

Update: One person detained following shooting on campus of Belmont High School/Sal Castro Middle School. Watch live: https://t.co/2T4xjKUCQ1 pic.twitter.com/LOfbr8zNHT — KTLA (@KTLA) February 1, 2018

#LAPD all of the parents of the victims have been notified. If you have not heard from your child they are safe, and will be reunited as soon as possible. pic.twitter.com/4FfWsTvjFv — LAPD HQ (@LAPDHQ) February 1, 2018

#LAPD 15yr old boy was shot in the head, he is in stable but critical condition. 15yr girl shot in the wrist, she is in fair condition. — LAPD HQ (@LAPDHQ) February 1, 2018

#LAPD Sal Castro Middle School is declared safe. Female Suspect & weapon are in custody. — LAPD HQ (@LAPDHQ) February 1, 2018

Mest sett siste uken