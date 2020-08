Jihadistenker mistenkt for selvmordsangrep på Filippinene

Enkene etter to filippinske jihadister er mistenkt for å ha gjennomført selvmordsangrepet som drepte 14 mennesker i en by sør på Filippinene mandag.

74 personer ble i tillegg såret av de to bombene, som eksploderte med en times mellomrom i et forretningsstrøk i byen Jolo i Sulu-provinsen. Hærsjef Cirilito Sobejana mener at angrepet ble gjennomført av enken etter Filippinenes første selvmordsbomber, Norman Lasuca, som drepte seks mennesker da han i juni 2019 sprengte seg ved en militærleir i Jolo. Den andre antas å være enken etter Abu Talha, en leder i den ytterliggående islamistgruppa Abu Sayyaf. Den første eksplosjonen ble først antatt å ha vært forårsaket av sprengstoff festet på en parkert motorsykkel, men film fra overvåkingskameraer viser at eksplosjonen kom fra et sted i nærheten. Det har vært vanskelig å identifisere gjerningspersonen. Den andre eksplosjonen skal ha blitt forårsaket av en kvinne som forsøkte å komme seg forbi en sperring. Hun utløste bomben da hun ble stanset av en soldat, ifølge en filippinsk oberst. (©NTB)