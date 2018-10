Jihadister holder stand i syrisk buffersone

Islamistiske grupper holder stand i den planlagte buffersonen nordvest i Syria, til tross for at de har fått mandag som deadline for å trekke seg ut.

Det opplyser både eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) og AFPs korrespondent i området.

I midten av september inngikk Russland og Tyrkia en avtale om å opprette en demilitarisert sone i Idlib-provinsen, som regjeringsstyrkene truet med å innlede en storoffensiv mot.

Ifølge avtalen skulle et hesteskoformet område være tomt for tunge våpen innen 10. oktober, og «radikale krigere» skulle trekke seg ut innen mandag. Fristen for å trekke tilbake de tunge våpnene ble overholdt, men den andre betingelsen er så langt ikke blitt møtt.

– Vi har ikke sett noen tilbaketrekking av jihadistkrigere fra områdene i den planlagte buffersonen i det hele tatt, sier SOHR.

