Jimmie Åkesson til Nettavisen: - Om fire år er vi i regjering

Ingen vil samarbeide med det som kan bli Sveriges nest største parti. - Vi kommer dit etterhvert, sier partileder Jimmie Åkesson.

FALKENBERG, SVERIGE (Nettavisen): Sverigedemokraterna vil stenge døra for flere asylsøkere og ønsker en svensk EU-exit. De karakteriseres som innvandringsmotstandere og nasjonalister, men har jobbet for å utvide sin appell. Nå er partiet i hardt vær etter avsløringer om at noen av deres politikere tidligere har vært medlemmer eller støttemedlemmer av nazistiske organisasjoner.

Partiet opplever økt oppslutning i den svenske befolkningen og ligger an til å vinne hver femte velger i riksdagsvalget 9. september.

Nettavisen dro over grensen for å oppleve en svensk valgkamp helt utenom det vanlige med to jevnstore blokker og et fløyparti som kan bli Sveriges nest største. Der snakket vi blant andre med Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas partileder, som sier partiet skal i regjering, men ikke nå.

19,2 prosent på siste måling

De to store blokkene i svensk politikk vil ikke innlate seg på noe samarbeid med Sverigedemokraterna. Det har statsminister Stefan Löfven (Socialdemokraterna) og hans rødgrønne blokk på den ene siden og utfordrer Ulf Kristersson (Moderaterna) og hans borgerlige allianse gjort klart. Når Jimmie Åkesson nå reiser Sverige rundt for å møte velgere, sier han det som det er: Det er ingenting som tyder på at Sverigedemokraterna får en hånd på regjeringsrattet, selv om de ender som Sveriges nest største parti. Den siste målingen fra Sifo og Svenska Dagbladet plasserte SD på 19,2 prosent, det høyeste noensinne i den målingen.

- Vår oppfordring til deg som velger er å lytte til hjertet. Er du fornøyd med utviklingen i Sverige? I så fall kan du trygt stemme på de gamle partiene som har skapt det Sverige vi har i dag, sier Åkesson til noen hundre frammøtte på Rådhustorget i Falkenberg, en times kjøring sør for Gøteborg.

- Ny integreringspolitikk

Partilederen står beskyttet for regnet under et telttak og taler til tilhørere som har samlet seg bak politiets sperrebånd. En lokal trubadur med Elvis-sveis har varmet opp publikum. Åkesson snakker blant annet om integrering og sier at det må bli slutt på en meningsløs og virkningsløs integreringspolitikk.

- Når du kommer til Sverige må du tilpasse deg til Sverige og det svenske samfunnet, sier han til applaus og lister opp lover, regler og sedvaner.

Tomatkasting

Det er ingen flammende tale med stor retorikk. Åkesson snakker som om han står på en vanlig stand på gata og samtaler med en håndfull mennesker. Han høster applaus, nikk, mumling og latter på de rette stedene, men det er et avmålt bifall. Motstanderne gir heller ikke mye lyd fra seg. Politiet tar i det stille hånd om noen som gjør tegn til å ville kaste egg. En tomat kommer seilende i en lav bue mot Åkesson, men når ikke helt fram. Den lander på brosteinen foran ham. Han går fram, plukker den opp, tar en bit og gir den videre til sin rådgiver mens han kommer med en kommentar om god smak. Tilhørerne ler og klapper, og Åkesson fortsetter å tale.

Jimmy Åkesson, partileder for Sverigedemokraterna, stiller opp til fotografering med lokale partifeller etter torgmøtet.

50 torgmøter

Slik har han holdt på i by etter by. Tilsammen blir det rundt 50 torgmøter i valgkampen, og det hele skal avsluttes i Stockholm 8. september - dagen før selve valgdagen.

Etter torgmøtet i Falkenberg får Nettavisen et kort intervju med Åkesson før han drar videre til neste stopp.

- Det har til tider vært en opphetet valgkamp. I partilederdebatten onsdag ble du beskyldt for å bløffe om integrering og du beskyldte statsminister Stefan Löfven for løgn. Hvordan har du opplevd valgkampen?

- Det har til tider vært tøffe tak, men vi fortsetter, og jeg er godt fornøyd med torgmøtene vi har hatt, og det har tidvis vært veldig bra oppmøtte. I Västerås var rundt 3000 som møtte fram. Her er det færre, men det skyldes nok regnet.

- Dere ligger an til å vinne oppslutning fra hver femte velger i Sverige. De andre partiene har gjort det klart at de ikke ønsker noe samarbeid med Sverigedemokraterna i riksdagen. Hvordan skal du forvalte mandatet fra velgerne den neste perioden?

- Vi vil fortsette med vårt og være åpne for samarbeid med andre.

- Vil Sverigedemokraterna komme i regjering noen gang?

- Ja, vi kommer dit etter hvert. Nå er situasjonen slik at vi med stor sikkerhet kan si at det ikke vil skje, men om fire år kan vi være der.

Tror Åkesson og SD får misnøyestemmene

Etter torgmøtet snakker Nettavisen med en av de frammøtte. Marie Hinz (43) vil ikke fortelle hva hun skal stemme i år, men forteller at hun har kommet for å lytte til Åkesson. Han er forresten den eneste partilederen som har besøkt Falkenberg i valgkampen. Hinz sier Åkesson tar opp temaer hvor tidligere regjeringer har mislyktes. Hun tror SD vil få mange misnøyestemmer i dette valget.

- Hva tenker du om at de andre partiene ikke vil samarbeide med SD?

- Man må samarbeide. Når landet er i krise, som nå, må man samarbeide.

- Tror du vi vil få se SD i regjering noen gang?

- Jeg har vanskelig for å se det. Partiet blir motarbeidet. Skal de i regjering, kreves det at andre vil samarbeide. Og jeg vet heller ikke om Åkesson vil i regjering eller vil bli statsminister.

Hinz mener utenforskapet er Sveriges største utfordring nå, det at store grupper faller utenfor arbeidslivet, fanges opp av kriminalitet og at svenske boområder oppleves som utrygge.

- Det har ingenting med rasisme å gjøre. Folk får ikke en sjanse. Samfunnet er i ferd med å deles. Jeg har venner som har bodd i noen av de områdene vi snakker om, og de har flyttet. De velger andre skoler for sine barn, fordi de opplever å bi dømt i forkant. Kriminalitet gjør at folk er redde. Vi har hatt skyteepisoder og dødsfall i utsatte bydeler, og folk er redde for at det neste gang skal ramme tilfeldige og uskyldige ofre.

Hinz forteller at hun har bodd i et område som har vært rammet av bilbranner.

- Det er ikke hyggelig. Jeg er enig med Åkesson i at man først må gå inn i disse områdene og få bort de kriminelle. Så kan man gå inn med andre tiltak, sier hun.

- Innvandringen er ikke problemet

Hinz avviser at det er innvandringen som er roten til problemene i Sverige:

- Det er ikke innvandringen som er problemet, men hvordan vi ser på innvandringen. I min omgangskrets har man alltid kunne prate politikk, men nå kjennes det som vi glir fra hverandre. Debatten er blitt mer polarisert, og det synes jeg er svært beklagelig, sier hun.

Jimmie Åkesson Sverigedomkraterna gjennomfører rundt 50 torgmøter i valgkampen.

