Jimmy Carter innlagt på sykehus etter nye fall

Tidligere president Jimmy Carter (95) er innlagt på et sykehus i Atlanta etter flere fall, opplyser Carter Center.

95-åringen ble mandag kveld innlagt på sykehus for å gjennomføre et inngrep for å «lette på trykket mot hjernen hans, forårsaket blødning på grunn av hans nylige fall», heter det i en uttalelse fra Carter Center.

Inngrepet skal bli gjort tirsdag.

Også i oktober ble Carter innlagt på sykehus etter nye fall i sitt hjem.

Carter, som var president fra 1977 til 1981, overlevde kreft i 2015. I mai gjennomgikk han en hofteoperasjon og har siden hatt vansker med å gå. Han er nå USAs lengstlevende president og er til tross for sin høye alder fortsatt en sterk og aktiv forkjemper for menneskerettigheter.

(©NTB)