Jimmy Carter til sykehus etter nytt fall

Jimmy Carter er sendt til sykehus etter et fall i sitt hjem, opplyser en talskvinne for USAs tidligere president.

Ifølge talskvinnen Deanne Congileo har Carter pådratt seg «et mindre bekkenbrudd», men er ved godt mot etter fallet mandag kveld.

Carter, som fylte 95 år 1. oktober, måtte tidligere i måneden sy 14 sting over et øye etter å ha snublet og falt hjemme i huset sitt i Plains i Georgia.

Alt samme dag var han imidlertid på beina igjen og deltok sammen med sin 92 år gamle kone Rosalynn under et arrangement i Nashville i Tennessee. De to har vært gift i 73 år.

Mandag falt han på nytt og ble sendt til sykehus. Oppholdet der blir trolig kortvarig og ifølge talskvinnen ser Carter fram til å reise hjem og komme til krefter igjen.

Carter, som var president fra 1977 til 1981, overlevde kreft i 2015. I mai gjennomgikk han en hofteoperasjon og har siden hatt vansker med å gå. Han er nå USAs lengstlevende president og er til tross for sin høye alder fortsatt en sterk og aktiv forkjemper for menneskerettigheter.

I 2002 ble han hedret med Nobels fredspris for sin iherdige innsats for å fremme fredelige løsninger på konflikter, demokrati, menneskerettigheter og økonomisk og sosial utvikling.

