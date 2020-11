Joe Biden har fått formell godkjennelse til å begynne overgangsprosessen

GSA-sjef Emily Murphy har gitt påtroppende president Joe Biden grønt lys til å begynne overgangsprosessen før han tiltrer som USAs president, skriver CNN.

Det er det føderale organet General Services Administration (GSA) som erklærer en vinner av valget. Vanligvis skjer ikke det før den tapende kandidaten har erkjent nederlag, noe president Donald Trump stadig nekter å gjøre.

GSA-sjef Emily Murphy skriver i et brev til Biden, gjengitt av CNN , at han ser ut til å ha vunnet valget, og hun åpner dermed for at den påtroppende presidenten og teamet rundt ham får viktig tilgang til offentlige midler og kontorer og kan koordinere maktovertakelsen med den sittende administrasjonen og landets myndigheter.

(©NTB)

