Joe Biden kritiserer igjen Trumps koronahåndtering

Dagen etter at Joe Biden og Donald Trump snakket sammen på telefonen om koronapandemien, retter Biden ny kritikk mot USAs president.

– Koronaviruset er ikke Donald Trumps feil. Men han har ansvaret for vår respons og for å ta sine plikter på alvor. Hans feil og forsinkelser skaper alvorlige lidelser for så mange amerikanere, sier Biden.

– Trump liker å si at han er en president i krigstid. Da må han gjøre mer og oppføre som det, legger han til.

Biden kom med uttalelsen tirsdag, dagen etter at han snakket med Trump på telefonen om koronautbruddet, som så langt har krevd nærmere 13.000 liv i USA.

Den tidligere visepresidenten ligger an til å bli Demokratenes presidentkandidat i høstens valg.

