Joe Biden viste seg offentlig for første gang på to måneder

Tidligere visepresident Joe Biden la ned krans ved Delaware Memorial Bridge Veterans Memorial Park i New Castle mandag. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Demokratenes antatte presidentkandidat Joe Biden opptrådte offentlig for første gang på to måneder da han la ned en krans for falne veteraner på Memorial Day.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

77-åringen og kona Jill Biden la ned kransen på et minnested for veteraner i nærheten av parets hjem i delstaten Delaware. Siden Biden brått avlyste et valgkampmøte i Cleveland 10. mars på grunn av koronapandemien, har han stort sett drevet valgkamp fra sin bolig i Wilmington. Både Biden og kona hadde på seg munnbind da de viste seg utendørs mandag, i motsetning til Donald Trump. Presidenten har nektet å følge rådet fra amerikanske helsemyndigheter om å dekke til munn og nese. (©NTB)