Johnny Depp vraket som Jack Sparrow i neste «Pirates of the Caribbean»

Disney planlegger en storstilt relansering av de kjente «Pirates of the Caribbean»-filmene. Det blir derimot uten superstjernen Johnny Depp (55).

Johnny Depp er av mange mest kjent som Captain Jack Sparrow, etter å ha spilt den eksentriske sjørøveren i 15 år.

Nå er den erfarne skuespilleren derimot etter alt å dømme droppet fra planene til Disney om å gjenstarte filmserien «Pirates of the Caribbean».

På det røde teppet i Hollywood bekreftet nemlig en av de originale manusforfatterne av serien, Craig Beattie, at Depp er ute av bildet.

- Jeg synes han har hatt en fantastisk reise. Han har gjort den karakteren (Jack Sparrow, journ.anm) helt til sin egen og det har blitt det han er mest kjent for, forteller han til DailyMailTV.

- Blir hans ettermæle

- Alle barn i verden elsker ham som den karakteren, så jeg tror det har vært fantastisk både for ham og for oss. Det gjør meg veldig, veldig glad, sier Beattie videre.

Ryktene om at Depp ikke lenger skal være en del av pirat-universet har florert i en tid nå, og derfor spurte Daily Mail Beattie rett ut om ryktene stemte på en tilstelning i Hollywood.

Beattie nikket bekreftende på antydningen om at den kjente skuespilleren hadde blitt vraket.

ORIGINALEN: Johnny Depp, som Jack Sparrow i «Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl», slik vi kjenner han best.

- Jeg tror Jack Sparrow blir hans ettermæle. Det er den eneste karakteren han har spilt fem ganger, og det er den karakteren han har kledd seg ut som når han har besøkt barn på sykehus. Det er det han vi bli husket for, sier han og fortsetter:

- Før Jack Sparrow dukket opp var han sett på som en litt sær skuespiller, som lagde disse kule, små Tim Burton-filmene. Han var på ingen måte en filmstjerne, og mange mente vi var gale som castet han til rollen.

Personlig trøbbel

Depps manglende erfaring med såkalte «blockbuster-filmer» var det som vakte mest skepsis før «Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl» ble sluppet i 2004.

Beattie mener dog at castingen av Depp viste seg å bli noe helt «magisk», og manusforfatteren er stolt over at skuespilleren ble nominert til en Oscar-pris for sin prestasjon som Jack Sparrow i den første filmen.

- Å få en Oscar-nominasjon til en skuespiller i en såpass stor, popcorn-film som vi hadde - det var utrolig, forteller Beattie.

Depp har i de siste årene slitt med trøbbel på hjemmebane. Både pengetrøbbel, et høyprofilert brudd med skuespillerinnen Amber Heard og drikkeproblemer er noe av det som har fått spalteplass.

Siste film som Sparrow endte med å bli den minst tjente filmen i rekken, med rundt seks milliarder kroner på verdensbasis.

«Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge», som den ble kalt i Norge, var for øvrig regissert av den norske regissørduoen Joachim Rønning og Espen Sandberg.

