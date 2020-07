Johnson advarer Israel mot annektering

Storbritannias statsminister advarer Israel mot å gjennomføre den planlagte annekteringen av deler av Vestbredden.

Boris Johnson sier planene er ulovlige og ikke i Israels interesse.

– Jeg har alltid vært en inderlig forsvarer av Israel. Derfor har det vært trist å følge forslagene om å annektere palestinsk territorium, skriver Johnson i et innlegg publisert på forsiden av Israels største dagsavis, Yediot Aharonot.

– Jeg frykter at denne planen ikke vil oppnå målet om å sikre Israels grenser og vil være i strid med Israels langsiktige interesser, fortsetter den britiske statsministeren.

Koalisjonsregjeringen i Israel har kommet fram til at den fra 1. juli kan begynne implementeringen av Donald Trumps forslag for å oppnå fred i Midtøsten. Den amerikanske presidentens plan åpner for annektering av jødiske bosetninger på Vestbredden og Jordandalen.

– Annektering vil innebære et brudd på folkeretten, og det vil sette i fare Israels fremskritt for å bedre forholdet til den arabiske og muslimske verden, skriver Johnson.

Han understreker at han fortsatt mener den eneste veien til varig sikkerhet for Israel er en løsning som sikrer rettferd og sikkerhet for både israelere og palestinere.

– Jeg nekter å tro at det er umulig, skriver Johnson.

