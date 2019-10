Johnson åpnet debatt om ny brexitlov

Boris Johnson åpnet ballet da Underhuset startet debatten om den nye brexitloven. Ifølge Sky News vil han skrive ut nyvalg om han ikke får viljen sin.

Etter å ha mislykkes to ganger i å få Underhuset til å stemme over avtalen som ble oppnådd med EU før helgen, har regjeringen tatt fatt på lovprosessen.

– Jeg ber om at vi kommer sammen for å granske lovforslaget og så tar den beslutningen landet forventer, slik at vi kan forlate EU med en ny avtale 31. oktober, sa Johnson da han fikk ordet av Underhusets leder, John Bercow.

– Jeg skulle ønske denne viktige avgjørelsen ble tatt i en avstemning lørdag, men jeg respekterer den endringen som ble gjort, la statsministeren til.

En kilde ved statsministerens kontor sier til Sky News at Johnson vil trekke lovforslaget og skrive ut nyvalg dersom Parlamentet går imot tidsplanen hans og EU sier ja til en utsettelse. Valgloven krever to tredels flertall for å skrive ut nyvalg, noe Johnson ikke har oppnådd når han tidligere i høst ville tvinge fram et valg.

Regjeringens plan for lovprosessen er å holde den første avstemningen over forslaget tirsdag kveld. Dersom det blir vedtatt, fortsetter debatten onsdag, og da kan parlamentarikerne foreslå endringer. Regjeringens mål er å bli ferdig i Underhuset, slik at lovforslaget kan sendes videre til behandling i Overhuset og deretter til dronningen for hennes formelle samtykke.

