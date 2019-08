Johnson: Brexitavtalens betingelser er ikke akseptable

Storbritannia kan ikke godta de nåværende betingelsene for brexitavtalen, sier statsminister Boris Johnson til Tysklands regjeringssjef Angela Merkel.

– Det er opplagt at vi ikke kan godta den nåværende utmeldingsavtalen, sa Johnson under et besøk hos Merkel i Berlin onsdag.

– Avtalen enten splitter Storbritannia eller låser oss inn EUs regulatoriske ordninger og handelsordninger, uten at Storbritannia kan få innflytelse på disse sakene, sa Johnson.

