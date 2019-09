Det britiske Parlamentet samlet igjen etter ferien

Medlemmene av det britiske Parlamentet kom tirsdag ettermiddag endelig sammen i Westminster til det som ligger an til å bli en lang dags kamp om brexit.

Første samling etter sommerferien blir etter alle solemerker en hektisk dag i en svært spent politisk situasjon. Statsminister Boris Johnson vil sende parlamentarikerne hjem allerede neste uke for å hindre at de tukler med brexitplanene hans.

Opposisjonen, pluss et knippe representanter fra Johnsons parti, ønsker på sin side å bruke de få dagene de har til rådighet til å gjøre alt i sin makt for å hindre at det blir en hard brexit 31. oktober.

Senest mandag sa Johnson at han ikke under noen omstendigheter vil be EU om å utsette utmeldingsdatoen. Den ferske statsministeren gikk til topps i toryenes lederkamp med løfte om å ta britene ut av EU på oktobers siste dag – med eller uten en utmeldingsavtale.

Da møtet startet, skulle man likevel tro det var en hvilken som helst dag i den britiske nasjonalforsamlingen. Første post var en spørretime for utenriksminister Dominic Raab, der temaene inkluderte den spente situasjonen i Kashmir, brannene i Amazonas og situasjonen i Hongkong.

Det er også et par andre for lengst fastsatte poster på programmet tirsdag, men utover ettermiddagen og kvelden er brexit ventet å bli den dominerende saken.

