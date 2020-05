Johnson: Cummings gjorde det enhver far ville gjort

Storbritannias statsminister Boris Johnson tar sin rådgiver Dominic Cummings i forsvar, etter at Cummings har blitt anklaget for å ha brutt karantenereglene.

På den daglige pressekonferansen søndag tok Johnson Cummings i forsvar og sa at rådgiveren ikke har gjort noe ulovlig.

– Jeg har snakket med ham i dag, ansikt til ansikt. Cummings fulgte instinktene og gjorde det enhver far ville gjort. Jeg klandrer ham ikke for det, sa Johnson.

Ifølge britiske medier ble Cummings observert i Dunham – 40 mil unna sitt hjem – samtidig som han var i karantene med koronasmitte i slutten av mars. Reisen er blitt forklart med at Cummings ønsket at et familiemedlem skulle passe på sønnen hans.

Cummings skal ved en annen anledning, måneden etter, også ha blitt observert i samme Durham. Samme måned skal han også ha blitt observert i et kjent turistområde i nærheten av Durham.

Flere røster, blant annet det skotske nasjonalistpartiet SNP, mener han må gå av. Både Labour og Liberaldemokratene har bedt om at saken granskes.

På søndagens pressekonferanse fikk imidlertid rådgiveren full støtte fra Johnson, som samtidig presenterte de ferskeste koronatallene. Storbritannia har registrert 118 koronarelaterte dødsfall det siste døgnet. Dermed har totalt 36.793 koronarelaterte dødsfall blitt bekreftet så langt.

Johnson kunngjorde også at de vil gjenåpne landets skoler for de aller yngste elevene den 1. juni.

