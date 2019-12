Johnson har avlagt stemme i avgjørende britisk valg

Storbritannias statsminister Boris Johnson hadde med seg hunden sin Dilyn da han stemte i et valglokale i London torsdag morgen.

Johnsons konservative parti har hatt en klar ledelse på meningsmålingene før torsdagens parlamentsvalg.

Det er Johnson som har utlyst valget som følge av at det nåværende Parlamentet har sørget for å stanse hans plan om å gjennomføre brexit. Han har under valgkampen lovet å få Storbritannia ut av EU innen 31. januar.

Hans hovedmotstander, Labour-leder Jeremy Corbyn, har lovet en ny folkeavstemning om brexit.

(©NTB)