Johnson klar for en fremtid uten avtale med EU, med mindre unionen endrer seg

Dersom EU ikke endrer holdning, ser ikke Storbritannias statsminister for seg at det er mulig å komme fram til en omfattende handelsavtale etter brexit.

Storbritannia vil stå utenfor EU, uten en omfattende handelsavtale når året er omme, «med mindre det er en grunnleggende endring» i hvordan EU griper saken an, sier Boris Johnson fredag.

– Jeg har kommet fram til at vi må forberede oss på at vi fra 1. januar har vilkår på linje med Australia, sier Johnson, i det som antas å være en referanse til at britene dermed vil handle med EU i tråd med regelverket i Verdens handelsorganisasjon.

(©NTB)