Johnson på nabovisitt til Dublin

Boris Johnson starter uken med å diskutere brexit med sin irske kollega Leo Varadkar. Det er første gang de møtes siden Johnson ble statsminister.

Temaet for møtet mellom de to regjeringssjefene er altså brexit og hva som skjer dersom britene ryker ut av EU uten en avtale. Gjenopprettelse av de politiske institusjonene i Nord-Irland står også på dagsordenen, melder den irske kringkasteren RTE.

På en kort pressekonferanse mandag formiddag sa Varadkar at selv etter brexit vil det være nær kontakt.

– Dersom det blir uten en avtale, må Storbritannia uansett forhandle om et nytt forhold til EU. Og blir det en utmeldingsavtale, må de forhandle fram en handelsavtale, sa den irske statsministeren. Han sa også at han tror en avtale er mulig, og at Irland ønsker å være en venn og en alliert for Storbritannia i fremtiden.

Grensen

Varadkar understreket også at han ikke er villig til å gi opp den såkalte backstop-løsningen for irskegrensen.

– Den løsningen er viktig inntil et alternativ er på plass, men det må være juridisk og praktisk holdbart, og vi har så langt ikke fått noen slike forslag.

Johnson sa det er «en overflod av forslag», men han ønsker ikke å dele dem med mediene. Statsministeren sa også han tror det er mulig å ha fri flyt av varer og mennesker over grensen i fremtiden og lovet at britene ikke vil innføre kontroller.

– Jeg håper EU kan si det samme.

Johnson sa han inderlig ønsker å få til en brexitavtale, men gjentok samtidig at Storbritannia må ut av EU innen 31. oktober for å unngå uopprettelig skade på britenes tillit til det politiske systemet.

Ingen av statsministrene tror det vil komme noe gjennombrudd mandag.

– Hvis vi kommer fram til en enighet, kommer det til å skje på EU-toppmøtet i oktober, sa Varadkar før møtet.

Vil støtte utsettelse

Irlands finansminister, Paschal Donohoe, sa før statsministermøtet at Irland vil støtte en britisk forespørsel om å utsette brexit. Han sa også at Irland ser fram til å få en bedre forståelse av den britiske regjeringens syn på brexit og på den politiske situasjonen i Storbritannia.

Dersom Storbritannia ber om en ny utsettelse, slik Parlamentet har lagt opp til med loven som ble vedtatt før helgen, må EU-landene enstemmig si ja. EU har sagt at en utsettelse kan være aktuelt dersom den er godt begrunnet.

Fransk nei

I helgen sa Frankrikes utenriksminister at en ytterligere utsettelse ikke er aktuelt slik situasjonen fremstår nå.

– Under de nåværende omstendighetene, sier vi nei. Vi vil ikke gå gjennom dette hver tredje måned, sa Le Drian på radioprogrammet Le Grand Rendez-vous søndag.

