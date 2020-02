Johnson-rådgiver går etter storm om rasistiske utsagn

En av statsminister Boris Johnsons rådgivere, Andrew Sabisky, går av etter anklager om at han har kommet med sterkt rasistiske utsagn.

Parlamentarikere fra hele det politiske spekteret ba Johnson sparke Sabisky som rådgiver, med henvisning til flere uttalelser han har kommet med tidligere.

Sabisky har blant annet hevdet at afroamerikanere har lavere IQ enn hvite amerikanere, og han har også tatt til orde for å innføre tvungen prevensjon som middel mot det han beskrev som en voksende permanent underklasse i Storbritannia.

– Vaksinasjonsloven åpner for dette, hevdet han i 2014.

Johnson har ikke kommentert kritikken mot Sabisky, som mandag kunngjorde sin egen avgang.

På Twitter anklaget han samtidig kritikerne for å ha plukket et selektive utvalg av sitater fra ham, og for på den måten å gi næring til det han kaller et mediehysteri.

– Jeg ble med for å gjøre et skikkelig arbeid, ikke for å stå i sentrum for et gigantisk karakterdrap, skrev han.

