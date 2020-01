Johnson sier brexit kan bli en stor suksess

I en videohilsen sendt ut en time før Storbritannia går ut av EU, sier statsminister Boris Johnson at landet kan gjøre brexit til en suksess.

– For mange er dette en tid for håp, en stund de trodde alle ville komme. Det er også mange som er bekymret og føler at de har mistet noe. Men den største gruppen er nok dem som trodde den politiske dragkampen aldri ville ta slutt. Jeg forstår alle de følelsene, og vår jobb som regjering er nå å samle landet og gå videre, åpner Johnson sin tre minutter lange tale, som ble lagt ut på Twitter.

Johnson gjentar også at utmeldingen natt til lørdag ikke er en avslutning, men en begynnelse.

– Dette er øyeblikket når dagen gryr og teppet går opp for en ny akt. Brexit markerer en reell nasjonal fornyelse og endring. Etter dette kan vi bli en europeisk stormakt og samtidig ha globale ambisjoner, sier statsministeren, ifølge The Guardian.

– I diplomatiet, i kampen mot klimaendringer, i innsatsen for menneskerettigheter, utdanning for kvinner og frihandel, vil vi gjenoppdage muskler vi ikke har brukt på flere tiår, sa statsministeren, som også sier til at brexit blir gjenoppdagelsen av kraften til å tenke og å handle uavhengig.

