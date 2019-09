Johnsons motstandere får klarsignal for hastedebatt

Parlamentsleder John Bercow tillater en hastedebatt i Underhuset. Opposisjonen vil bruke debatten til å åpne for lovforslag for å hindre en hard brexit.

Det var den konservative parlamentarikeren Sir Oliver Letwin som formelt ba Bercow om tillatelse til å holde en hastedebatt i henhold til Underhusets regelverk.

Dette er en debattform som normalt ikke fører fram til noe formelt vedtak, men tirsdag vil den handle om å ta kontroll over dagsordenen for neste dag. Målet er altså å kunne legge fram et lovforslag onsdag for å nekte Johnson å ta Storbritannia ut av EU uten en avtale.

Letwin hadde inntil tre minutter til å argumentere for sin søknad, men brukte bare en brøkdel av tiden. Bercow, som i likhet med de øvrige tilstedeværende var godt forberedt på spørsmålet, ga raskt sitt tilsagn. Han spurte deretter om det var støtte i forsamlingen og fant at det var mer enn nok til å åpne for en tre timer lang debatt tirsdag kveld.

(©NTB)