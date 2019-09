Johnsons ønske om nyvalg avvist i Underhuset

Boris Johnson klarte ikke å skaffe nok støtte til å få med seg Underhuset på å holde nyvalg 15. oktober. Forslaget trengte to tredels flertall.

Dermed gikk den britiske statsministeren på to nederlag på bare et par timer. Ikke klarte han å unngå at Underhuset gikk inn for å utsette brexit, og ikke fikk han parlamentarikerne med på å holde nyvalg om en drøy måned.

Labour-leder Jeremy Corbyn ønsker ikke å støtte et nyvalg før han er sikker på at en hard brexit er avverget. I debatten om Johnsons forslag sa Corbyn at han gjerne vil sparke ut dagens regjering, men først vil han ha loven om utsettelse gjennom Overhuset og tilbake med dronningens signatur.

– Det valget han tilbyr nå, er som eplet Snøhvit fikk, forgiftet med en «no deal»-brexit, sa opposisjonslederen.

Heller ikke Liberaldemokratene er klare for et nyvalg riktig ennå. Jo Swinson var en av mange som i debatten gjorde det klart at Johnson burde rydde opp i brexitkaoset. Hun sa Johnson har ønsket seg statsministerjobben så lenge at det «har nesten vært vondt å se på», og at han har lovet å få til en god avtale.

– Nå har han jobben, så dra og få den avtalen, var hennes budskap.

Ian Blackford i det skotske nasjonalistpartiet SNP var mer kampvillig og sa han ikke vil ha Johnson i statsministerstolen «én dag lenger enn nødvendig».

– Han har utvist forakt for Parlamentet og for landet. SNP er klare for å velte regjeringen, sa en kampklar Blackford. Han understreket samtidig at partiets første prioritet er å unngå en hard brexit.