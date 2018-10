Jordan Peterson kommer til Norge: - Marxister er like ille som nazister

Tirsdag holder en av verdens mest kontroversielle debattanter seminar i Norge.

Jordan Peterson er en av de mest kontroversielle personene som har dominert samfunnsdebatten, spesielt i USA, de siste par årene.

56-åringen fra den lille byen Fairview i Canada var lite kjent før han høsten 2016 kom med krass kritikk av den kanadiske menneskerettighetsloven «Bill C-16», der han mente at loven var formulert på en måte som åpnet opp for påbudt bruk av nyskapte kjønnspronomener i omtale av transseksuelle personer.

Siden den gang har hans budskap om å kjempe imot politisk korrekthet blitt omfavnet av en stor fanskare.

Psykologiprofessoren ved University of Toronto har over 1,5 millioner abonnenter på sin YouTube-kanal og over 900.000 følgere på Twitter.

Da billettene til foredraget som Peterson skal holde i Oslo Konserthus på tirsdag ble lagt ut for salg i juli, ble samtlige 1380 billetter revet vekk i løpet av én time. Det er tydelig at han blir lagt merke til her i landet også.

- Pompøse formuleringer

- Når jeg møter fanskaren hans, er det videoene de har sett. Jeg tror han greier å kommunisere til en ny gruppe mennesker som kanskje ikke vanligvis er interessert i så mye akademisk psykologi, sier Anders Gravir Imenes, selv psykolog og stipendiat ved UiO, til Nettavisen.

I februar skrev han en kronikk i VG der han forsøkte å forklare kanadierens popularitet.

Og Imenes mener at Peterson ikke ville blitt oppfattet som spesielt kontroversiell i Norge.

- Det skrev jeg også i kronikken; jeg mener det er debatten som er blitt polarisert, mer enn Jordan Peterson. Mye av det han sier er jo ganske «streit». Men så har han en hang til spissformuleringer og pompøse formuleringer. Han er nok glad i oppmerksomheten, legger han til.

- Marxisme er like ille som nazisme

For på den andre siden «av dammen» er det ikke tvil om at Peterson både er kontroversiell og har fått oppmerksomhet.

Hans opprør mot politisk korrekthet startet altså med protesten mot C-16-loven i Canada i 2016. Peterson uttalte da at utvidelsen av kjønnsbegrepet til mer enn bare kvinne og mann var en feil, og nektet også å omtale transkjønnede med begreper de selv foretrakk - som «ze», «xe» og «hir».

- Jeg anerkjenner ikke en annen person rett til å bestemme hvilket pronomen jeg må bruke for å omtale dem, uttalte han, ifølge Toronto Life, og mente at kjønnsbegrepet var en idé som sprang ut ifra venstreradikale miljøer med en politisk agenda.

- Å bruke de ordene gjør meg til et verktøy for den agendaen. Jeg vil kun være et verktøy for min egen agenda, og ikke være talsmann for en morderisk ideologi, la han til.

For venstreradikale idéer har ikke Jordan Peterson særlig sans for.

I YouTube-videoen som gjorde ham kjent utenfor universitetsmiljøet i Toronto, «Professor mot politisk korrekthet», uttrykker han bekymring over «hva som skjer på universiteter», og hevder at omkring 20 prosent av universitetsprofessorene innenfor sosiale studier definerer seg som marxister.

Det er en ideologi som, ifølge Peterson, ikke er bedre enn nazisme. Han begrunner utsagnet med de millionene av liv som marxistiske stater står bak.

Avviser kvinneundertrykkelse

Det er ikke det eneste kontroversielle utsagnet som stammer fra Jordan Peterson. Spesielt har hans omtale av kvinner ført til krass kritikk fra meningsmotstanderne.

I en Twitter-video kommer professoren med sin teori om hvorfor feminister ofte uttrykker sin støtte til muslimer:

- Jeg mener det er deres ubevisste ønske om brutal mannlig dominanse, sier han.

I et intervju med Fox News-kommentatoren Tucker Carlson karakteriserer Peterson idéen om at kvinner gjennom alle tider er blitt undertrykt av menn som en «fullstendig forkastelig omskriving av historien».

Ifølge New York Times mener han at orden er maskulint, mens kaos er feminint.

Alt-right-stjerne

Dette har gjort ham til det mange omtaler som en stjerne i alt-right-miljøet i USA. Det er imidlertid en merkelapp som ifølge Imenes ikke er helt riktig.

«Høyresidens mediemaskineri har pekt seg ut illegale innvandrere og den liberale eliten som roten til USAs problemer. Og hva er vel mer liberalt og elitistisk enn å diktere hvordan vi snakker om kjønn?» skriver han i sin kronikk i VG.

«Slik ble Jordan Peterson en stjerne på alt-right-himmelen. En velformulert intelligent mann som kunne tale den liberale elite midt imot. Det besynderlige er at dette er omtrent den eneste overlappende meningen han har med denne gruppen», fortsetter han, og poengterer at Peterson - i stedet for å ta avstand fra denne gruppen, som mange akademikere ville gjort - ser på det som et kall å redde den marginaliserte gruppen fra seg selv.

- Han trykker dem til seg?

- Ikke trykker dem til seg, på noen måte, og jeg synes det er urettferdig å bedømme mennesker gjennom følgerne deres. Men han er en type som snakker med alle. Det synes jeg er en veldig positiv ting, sier Imenes til Nettavisen.

Også kommentator i Aftenposten, Frank Rossavik, mener alt-right-stempelet er urettmessig.

- Han er nok å plassere på høyresiden. Men i likhet med mye i vår tid er omtalen av ham, og viljen til å plassere ham, litt mer hysterisk enn hva den trenger å være. Og man kan med fordel være åpen også for folk som befinner sg på en annen kant enn en selv, sier han til Nettavisen.

12 regler for livet

Det aller viktigste budskapet til Peterson er imidlertid, ifølge ham selv: Bli voksen. Aksepter at du må ta ansvar. Lev anstendig.

- Vi har ikke snakket om dette på noen overbevisende måte på tre generasjoner, sier han ifølge New York-avisa.

- Antakelig ikke siden starten av 1960-tallet.

Dette tankegodset er sentralt i boka «12 Rules for Life», som kom ut i januar og som allerede har solgt i flere millioner eksemplarer verden over.

De tolv reglene for et godt liv er, kort oppsummert:

Vær rakrygget



Behandle deg selv som om du var en person du hadde ansvar for å hjelpe



Bli venner med mennesker som vil deg det beste



Sammenlign deg selv med den du var i går, ikke med slik noen andre er i dag



Ikke la barna dine gjøre noe som får deg til å mislike dem



Rydd opp i ditt eget rot før du kritiserer verden



Jag etter det som er meningsfullt



Fortell sannheten - eller i det minste ikke lyv



Anta at de du lytter til vet noe som ikke du vet



Vær presis i måten du snakker på



Ikke forstyrr ungene når de er ute og leker



Klapp en katt når du møter den







Bruker Bibelen

Peterson startet karrieren med å studere statsvitenskap, forteller Anders Imenes.

- Men for å forstå det politiske systemet kom han frem til at han måtte forstå enkeltindivider først.

Derfor bruker Peterson mye tid på å forstå ideologier, og bruker både Bibelen og Dostojevskis verk for å tolke menneskers virkelighetshorisont. Spesielt førstnevnte er en bok som de fleste mennesker, på en eller annen måte, kan relatere seg til.

- Alle akademikere har noe å lære av formidlingsevnen hans. Han er velformulert, og snakker på en måte som gjør at man slipper å kjede seg. Han snakker mye i bilder, det liker jeg. Mange akademikere er tørre og faktaorienterte. Peterson, derimot, klarer å relatere seg til våre liv, sier Imenes.

- Får ikke verden til å stoppe opp

Frank Rossavik innrømmer at han har sansen for deler av Petersons «forkynnelse».

- For min del ble jeg interessert i fenomenet Jordan Peterson. Han ble jo malt inn i et klart høyre-venstre-bilde, og på et tidspunkt tenkte jeg at jeg burde lese denne boken hans. Min konklusjon var at han hadde noen interessante ting å komme med. Ikke idéer som får verden til å stoppe opp, men som er interessante å lese, sier han til Nettavisen.

Da sikter han først og fremst til det han mener er «fornuftige appeller til personlig moral og personlig ansvar».

- Det kommer i en kultur som er preget av relativisme og fremfor alt ansvarsfraskrivelse. Alle mener at alt er de andres skyld. Peterson, slik jeg oppfatter ham, vektlegger enkeltmenneskers ansvar.

