Jordan vil overvåke portforbud med droner

Jordan vil ta i bruk droner og overvåkningskameraer for å sikre at folk retter seg etter portforbudet som er innført for å hindre spredning av koronasmitte.

– Forsvaret og sikkerhetstjenesten skal ved hjelp av moderne teknologi, slik som droner og overvåkingskameraer, sørge for at portforbudet blir respektert, sier informasjonsminister Amjad al-Adayleh. Jordan har hittil pågrepet 1.600 mennesker for brudd på portforbudet, som landet var tidlig ute med å innføre. 323 mennesker har fått påvist koronasmitte i Jordan, og seks av dem er døde. (©NTB)

