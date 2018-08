Jordskjelvene på Lombok tok livet av over 550 personer

Pasienter får behandling utenfor et sykehus på Lombok etter at øya ble rammet av en rekke kraftige etterskjelv sist søndag. Det første kraftige skjelvet rammet for snart fire uker siden. Foto: Fauzy Chaniago / AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )