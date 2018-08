Jordskjelvet på Lombok krevde over 430 liv

Indonesiske myndigheter har oppjustert tallet på omkomne i jordskjelvet på øya Lombok forrige uke til 436.

Jordskjelvet 5. august hadde en styrke på 7 og gjorde rundt 350.000 mennesker hjemløse.

Letingen i ruinene har tatt tid, og ifølge landets nød- og beredskapsbyrå er det hittil funnet 436 omkomne, de aller fleste i ruinene av sammenraste hus.

Indonesiske myndigheter anslår at det ble gjort skade for nærmere 3 milliarder kroner, men opplyser at dette anslaget vil øke etter hvert som man får oversikt over alle skadene.

