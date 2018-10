Journalist brutalt drept i Bulgaria

Den bulgarske tv-journalisten Viktoria Marinova ble lørdag funnet voldtatt og drept i en park i Bulgaria. Saken vekker sterke reaksjoner internasjonalt.

Den 30 år gamle journalisten døde av hodeskader og kveling, ifølge påtalemyndigheten.

Marinova hadde en lederstilling i den lokale TV-kanalen TVN, der hun nylig hadde startet sitt eget program hvor hun bedrev gravende journalistikk.

I programmet «Detector», gransket hun en etterforskning av et påstått bedrageri knyttet til EU-midler hvor høytstående forretningsmenn og toppolitikere var involvert.

Fordømmes

Politiet har uttalt at det først ikke knyttet hendelsen til jobben hennes, men undersøker nå om drapet kan være knyttet til hennes journalistiske arbeid.

Harlem Desir, som er spesialutsending for pressefrihet i Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE), sier at han er «sjokkert» over drapet på Marinova.

– Sjokkert over det grusomme drapet på undersøkende journalist Viktoria Marinova i Bulgaria. Saken må etterforskes øyeblikkelig og grundig. De som er skyldige må bli holdt ansvarlige, skriver Desir på Twitter.

Drepte journalister

Ifølge tall fra Reportere uten grenser (RSF) blir i gjennomsnitt én journalist drept hver uke rundt om i verden.

Blant de mer kjente sakene i nyere tid er blant andre journalisten Daphne Caruana Galizia, som i fjor ble drept av en kraftig bilbombe mens hun kjørte bilen sin på Malta. Hun hadde blant annet anklaget regjeringsmedlemmer for korrupsjon.

Så sent som i februar i år ble gravejournalisten Jan Kuciak og hans kjæreste funnet drept i Slovakia. Han jobbet med en sak som handlet om korrupsjon og italiensk mafia. Saken førte til at Slovakias regjering gikk av i mars.

Bulgaria er lavest rangert blant EU-landene når det gjelder grad av pressefrihet, ifølge RSF.

