Journalist drept i Mexico

En 42 år gammel journalist er funnet drept i Mexico. Mannen er den tidende journalisten som er drept i landet i år.

Condes Jaramillo var redaktør for en nettavis i Tejupilco og jobbet også for en lokal radiostasjon. Han ble funnet drept lørdag, trolig knivstukket.

Ifølge journalistorganisasjonen Reporters Without Borders (RSF), som har snakket med familien til den drepte, hadde Condes mottatt flere drapstrusler og bedt politiet om beskyttelse. Han skal imidlertid ha nektet å etterkomme kravene som fulgte med et slikt tiltak.

Rundt 100 journalister er drept i Mexico siden 2000, ti bare i år. RSF regner landet som et av verdens farligste for journalister, sammen med Syria og Afghanistan.

Det samme gjør Committee to Project Journalists (CPJ), som slår fast at er Mexico «er det farlige landet i Vesten for journalister».

Mange av drapene er uoppklart, men mektige narkobander og korrupte politikere mistenkes for å stå bak de fleste.

– Vold mot journalister, i alle former, er et av de største hindrene for at landet vårt skal utvikle seg til et sterkere demokrati, heter det i en kunngjøring fra Mexicos nasjonale menneskerettskommisjon (CNDH).

(©NTB)