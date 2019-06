Journalister bortvist da Mursi ble gravlagt i Kairo

Egypts første demokratisk valgte president, Mohamed Mursi, ble gravlagt i Kairo dagen etter at han kollapset i en rettssal hvor han var anklaget for spionasje.

Familien hans fikk delta under en begravelsesseremoni i moskeen i Tora-fengselet i den egyptiske hovedstaden.

Deretter ble den styrtede presidenten stedt til hvile på en gravlund øst i byen der også andre kjente islamister er gravlagt.

Sikkerhetsvakter sørget for å holde journalister og fotografer borte. Familien fikk ikke lov til å gravlegge eks-presidenten i hjembyen i Sharqia-provinsen, ifølge Mursis sønn Ahmed.

Mursi, som tilhørte den islamistiske organisasjonen Det muslimske brorskap, ble valgt til president i 2012 i kjølvannet av den arabiske våren.

Året etter ble han styrtet av militæret, og brorskapet ble forbudt. Mursi ble dømt til 20 års fengsel, og ifølge menneskerettsorganisasjoner fikk han svært dårlig behandling i fengselet.

Han kollapset mandag, rett etter å ha snakket under et rettsmøte i Kairo. Eks-presidenten hadde blant annet advart om at han satt på hemmeligheter han kunne avsløre.

Ifølge statlig egyptisk TV døde han av et hjerteanfall før han ankom sykehus.

(©NTB)