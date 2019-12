Julemarked evakuert i Berlin

Tysk politi besluttet å evakuere julemarkedet på Breitscheidplatz i Berlin for å undersøke en mulig mistenkelig gjenstand. Evakueringen gikk rolig for seg.

Politiet har nå satt i gang et søk på Breitscheidplatz og i Gedächtningskirke like ved, opplyser Berlin-politiet på Twitter lørdag kveld. Også et arrangement inne i kirken ble avbrutt som følge av hendelsen.

19. desember 2016 ble tolv mennesker drept og over 50 såret i et lastebilangrep på julemarkedet.

(©NTB)