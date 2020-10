Julemarkedet i Nürnberg avlyst

Den tyske byen Nürnberg har avlyst sitt tradisjonsrike julemarked på grunn av den kraftige økningen i antall koronatilfeller.

Nürnberg føyer seg dermed til listen over tyske byer som har avlyst sitt marked i år, blant dem Berlin, Düsseldorf og Köln.

Julemarkeder med salg av gløgg, grillede kastanjer og julepynt avholdes på et vanlig år i over 2.500 byer i Tyskland. Det anslås at de besøkes av rundt 160 millioner mennesker årlig, både tyskere og tilreisende. Omsetningen er beregnet til rundt 5 milliarder euro, ifølge bransjeforeningen BSM.

Markedet i Nürnberg er et av Tysklands største og eldste.

Statsminister Angela Merkel skal onsdag møte regjeringssjefene i de 16 delstatene for å diskutere nye smitteverntiltak. Det registreres nå over 10.000 korontilfeller daglig i landet.

(©NTB)