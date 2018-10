Juncker: - Spørsmålet om irskegrensen fortsatt ekstremt vanskelig

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker mener det trengs betydelig framgang i brexit-forhandlingene, spesielt når det gjelder den irske grensen.

Juncker sier at han håper på en avtale med Storbritannia mellom neste ukes EU-toppmøte og et annet mulig toppmøte i november.

– Vi trenger derfor betydelig framgang, noe vi bør kunne oppnå neste uke, sier Juncker til den franske avisen Le Monde.

– Det irske spørsmålet er åpenbart ekstremt vanskelig. Det er sant at vi ikke er der vi trenger å være for å kunne konkludere, sier Juncker, som samtidig framholder at det ikke er EU som har skapt problemet, men britenes beslutning om å forlate EU.

– Uansett, hvis Irland havner i en situasjon der de ikke kan godta forslagene, da vil vi ikke konkludere. «Irland først», sier Juncker.

May må overbevise

Under EU-toppmøtet neste uke er brexit det støre spørsmålet. Storbritannias statsminister Theresa May invitert til å legge fram sine synspunkter i forkant, men hvis hun ikke greier å overbevise EU-lederne om planen sin, kan det bli full krise i forhandlingene.

Torsdag kveld satt May i møte med sine viktigste ministre. Da skal hun ifølge avisen Financial Times ha sagt at det nærmet seg en avtale, og at en enighet om den irske grensen nesten var i boks.

Hastverk

Meningen er at Storbritannia skal forlate EU i mars neste år, men en avtale om det framtidige forholdet mellom Storbritannia og EU må snart være på plass for at alle de resterende EU-landene skal rekke å ratifisere den.

May er under sterkt press både i EU og på hjemmebane, der flere av hennes egne partifeller og regjeringens nordirske støtteparti DUP er sterkt kritiske til det de mener er Mays altfor store kompromissvilje. De frykter at Storbritannia vil forbli i EUs tollunion på ubestemt tid, og at May vil tillate tollbarrierer eller andre reguleringer på varetransport mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia for å hindre en såkalt «hard grense» mellom Nord-Irland og EU-landet Irland.

Hvis Mays plan ikke får nok støtte på hjemmebane, risikerer hun at regjeringen hennes ryker.

