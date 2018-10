Juncker har tro på brexitavtale innen november

Sjansene har de siste dagene økt for at Brussel og Storbritannia vil klare å dra i land en brexit-avtale, ifølge EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

Juncker la an den optimistiske tonen i intervjuer med tre østerrikske aviser lørdag.

Brexitforhandlingene er nå inne i en intens sluttspurt før EUs toppmøte 17. og 18. oktober. Om partene ikke klarer å lande en avtale innen den tid, er Juncker sikker på at det vil la seg gjøre i november.

– Jeg har grunn til å tro at potensialet for tilnærming mellom de to sidene har økt de siste dagene, sier Juncker til avisa Standard.

– Men det er ikke mulig å forutse hvorvidt vi vil være i stand til å sluttføre samtalene i oktober. Hvis ikke, vil vi gjøre det i november, sier han.

EU-siden har meldt om viktige framskritt i forhandlingene med Storbritannia de siste dagene.

Spesielt etter De konservatives partilandsmøte i Birmingham tidligere denne uka ser situasjonen ut til å ha løsnet, har NTB fått opplyst av EU-diplomater. Det skyldes blant annet helt nye forslag fra britenes side om hvordan spørsmålet om irskegrensa kan løses.

Toneskiftet skjer to dager etter at EU-president Donald Tusk ga London en kraftig advarsel om at tiden er i ferd med å løpe ut for å lande en avtale før Storbritannia trer ut av unionen i slutten av mars.

Den største utfordringen i forhandlingene er nå å finne en ordning for grensa mellom Irland og Nord-Irland. Både EU og Storbritannia er enige om at grensa må forbli åpen, men de har ikke klart å bli enige om hvordan det skal løses i praksis.

