Juryen i Manafort-saken uenig om et av tiltalepunktene

Juryen i saken mot Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort opplyste tirsdag at medlemmene er delt i synet på ett av de 18 tiltalepunktene.

Juryen, som har diskutert saken i fire dager, har bedt dommeren om instruksjoner om hva de skal gjøre videre, skriver Washington Post.

– Ærede dommer, hvis vi ikke kan bli enige om ett av tiltalepunktene, hvordan skal vi fylle ut juryskjemaet på det punktet, spør juryens formann dommer T.S. Ellis i et notat.

– Hva betyr det for den endelige dommen, spør juryen videre.

Ellis kalte juryen inn i rettssalen for å svare på spørsmålet, og sa på forhånd at et notat ikke er uvanlig i en sak som går for en jury. Dommeren sier også at han kan være åpen for å akseptere en delvis dom på et senere tidspunkt, men ikke i øyeblikket.

Manafort (69) er tiltalt for å ha skjult flere titall millioner kroner som han skal ha mottatt for politiske konsulenttjenester i Ukraina. Han er tiltalt for bank- og skattesvindel. 69-åringen er tiltalt som følge av Russlands-etterforskningen til Robert Mueller, en etterforskning som Trump stadig omtaler som en heksejakt.

(©NTB)

