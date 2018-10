Jusprofessor: Diplomater kan ikke beskyttes av immunitet i drapssaker

Tyrkiske myndigheter skal ransake det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i et forsøk på å finne spor etter den savnede journalisten Jamal Khashoggi.

Ifølge ikke navngitte tyrkiske kilder ble den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi fra Saudi-Arabia drept av saudiarabiske etterretningsagenter, etter at han gikk inn på konsulatet tirsdag forrige uke. Forloveden og tyrkiske myndigheter opplyser at 59-åringen aldri kom ut igjen av bygningen.

Tyrkiske myndigheter opplyser at de tirsdag har fått tillatelse av Saudi-Arabia til å gjennomsøke det saudiarabiske konsulatet i Istanbul.

Jamal Khashoggi

Dersom det er hold i påstandene om at det er blitt begått et drap på konsulatet, og det viser seg at saudiarabiske diplomater på konsulatet er involvert, kan de bli straffeforfulgt til tross for at de har diplomatisk immunitet i Tyrkia.

Saudi-Arabia har så langt ikke påberopt seg diplomatisk immunitet i etterforskningssaken, noe som langt på vei ville vært en innrømmelse på at de hadde noe å skjule.

- Beskyttes ikke av immunitet

Morten Bergsmo, som er ekspert på internasjonal strafferett, sier at konsulat-ansatte normalt ikke beskyttes av immunitet i alvorlige straffesaker.

Morten Bergsmo

- I henhold til artikkel 43 i Wien-konvensjonen om konsulære relasjoner av 1963, gjelder personlig immunitet kun for konsulære handlinger. Drap faller heldigvis utenfor, sier Bergsmo, som er direktør ved Centre for International Law Research and Policy, til Nettavisen.

- I henhold til artikkel 41 nyter konsulat-ansatte ikke immunitet for alvorlige forbrytelser som etterforskes eller straffeforfølges - de kan både varetektsfengsles og dømmes til fengselsstraff for drap, sier jusprofessoren.

Den saudiarabiske journalisten skrev kommentarartikler for Washington Post og bodde i frivillig eksil i USA. Han var svært kritisk til den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman, samtidig som han hadde kontakter høyt oppe i den saudiarabiske kongefamilien.

Krever bevis

Saudiarabiske myndigheter har avvist anklagene og hevdet at Khashoggi forlot konsulatet maks en time etter at han ankom bygningen.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan krever bevise for denne påstanden og viser til at konsulatet har flere overvåkingskameraer.

- De har mange kameraer. Hvis han har forlatt stedet, hvorfor beviser de det ikke? sa Erdogan under en pressekonferanse i Budapest mandag.

