Justisdepartementet åpner for å sende bevæpnede, føderale betjenter til valglokaler

Det amerikanske justisdepartementet har åpnet for at væpnede, føderale styrker kan sendes til valglokaler for å etterforske juks, melder New York Times.

Ifølge avisen ble det onsdag sendt en epost fra justisdepartementet til føderale påtalemyndigheter om at loven åpner for at væpnede, føderale betjenter kan sendes til valglokaler for å etterforske mulig valgfusk. Det bekrefter tre personer som har sett eposten.

Det er forbudt å utplassere væpnede, føderale styrker ved valglokale på valgdagen, men etter departementets tolkning åpner loven for at slike styrker kan sendes til lokalene der stemmene telles opp.

Maura Healey, som er Attorney General (tilsvarende en norsk riksadvokat) i delstaten Massachusetts, sier hun vil kjempe mot føderal innblanding i stemmeopptellingen.

– Valg er delstatenes anliggende, og vi har myndighet over alle som vil inn i lokalene der stemmene telles. Alt annet er en radikal omtolkning av loven. Statene kan håndtere valget, og vi vil sikre at folket avgjør, sier hun.

Meldingen ble sendt ut like før Donald Trump natt til onsdag hevdet at han var vinner av flere vippestater, og at motparten forsøkte å stjele valget fra ham.

Tidligere ansatte i justisdepartementet, blant dem Vanita Gupta, som jobbet der under Barack Obama, sier meldingen kan ses på som et forsøk på å sette inn føderalt politi for å påvirke stemmetellingen.

– Etter loven kan ikke justisdepartementet blande seg i stemmetellingen, gå inn i lokalene eller ta med seg stemmesedler, selv under en etterforskning, sier Gupta, som ledet departementets avdeling for borgerrettigheter under Obama-administrasjonen.

(©NTB)