Juveler stjålet fra tysk museum til salgs i Israel

To sett med juveler stjålet fra et av Tysklands mest storslåtte museer i november, skal være forsøkt solgt i Israel.

Det israelske sikkerhetsselskapet CGI Group opplyser at den hvite Dresden-diamanten og den diamantbesatte bryststjernen fra den polske Hvite ørns orden er til salgs for til sammen rundt 90 millioner kroner.

De to juvelene ble stjålet i et spektakulært innbrudd i museet Det grønne hvelvet i Dresden i november. Tyvene antente trolig en brann for å deaktivere museets alarm før de brøt seg inn.

I løpet av minutter rakk to kunsttyver å raske med seg opptil 100 gjenstander. Totalt ble det anslått at de kom seg unna med verdier tilsvarende rundt 10 milliarder kroner, men verdien er vanskelig å bedømme og mange av gjenstandene blir regnet for å være nærmest umulig å omsette.

CGI Group skal ha blitt oppmerksomme på at juvelene var til salgs gjennom en rekke eposter. Selgeren skal ha krevd betaling i kryptovalutaen Bitcoin.

Sikkerhetsselskapet er hyret inn for å etterforske innbruddet og evaluere sikkerhetstiltakene ved museet. Informasjonen er delt med myndighetene i Dresden.

Det grønne hvelvet, eller Grünes Gewölbe, er et av de eldste museene i Europa, og ble grunnlagt av August den sterke, kurfyrste av Sachsen, i 1723.

