Kan bli USAs aller første muslimske kongresskvinner

Rashida Tlaib (42) og Ilhan Omar (36) kan sammen med en rekke andre minoriteter bli historiske etter mellomvalget i USA.

I dag utgjør hvite amerikanske menn en tredjedel av USAs befolkning. Likevel innehar denne gruppen om lag 69 prosent av alle kongressplassene og guvernørpostene i USA, skriver The Times. Denne skjevfordelingen kan imidlertid endre seg etter mellomvalget tirsdag 6. november.

Rundt 410 av de 965 kandidatene som stiller i mellomvalget, utgjør enten kvinner, minoriteter, homofile eller transpersoner, skriver avisen.

Til tross for økende muslim-hets og hatretorikk i amerikansk offentlighet, ligger mye an til at Representantenes hus i Washington D.C. kan få sin aller første kvinnelige muslimske representant etter tirsdagens valg.

Rashida Tlaib har palestinske foreldre og er eldst i en søskenflokk på 14 barn. Hun er født i Detroit og er tidligere delstatslovgiver i Michigan. Hun var den første muslimske kvinnen som fikk plass i delstatssenatet i 2008.

Nå jobber hun som advokat i aktivistorganisasjonen Sugar Law Center for Economic and Social Justice. Hun er tilhenger av blant annet gratis helsetjenester, en minimumslønn på 15 dollar i timen og gratis universitetsutdannelse.

Palestinske foreldre

42-åringen stiller som kandidat for Demokratene i det 13. kongressdistriktet i delstaten Michigan. Tobarnsmoren Tlaib vokste opp i en arbeiderklassefamilie, og mener hun er bedre egnet til å representere valgkretsen sin enn mange andre kongressmedlemmer.

- Mer enn halvparten av mine kolleger i Kongressen er millionærer. De er i en inntektsgruppe som er fullstendig frakoblet fra majoriteten av amerikanere over hele landet. Jeg tror det er grunnen til at folk støttet en som meg i mitt distrikt, sier hun i et intervju med det britiske tidsskriftet New Statesman.

Tlaib legger ikke skjul på at hun er et yndet mål for rasister.

- Jeg kommer ikke til å ha fokus på Trumps Twitter-konto. Jeg skal ikke ha fokus på noen fra sørstatene som sender med e-poster og uttrykker at jeg ikke hører hjemme her. Jeg vil ha fokus på kvinnen som sender meg en e-post og forteller meg at hennes bilforsikring er altfor høy. Det er det jeg skal ha fokus på, sier Tlaib.

Hun har tidligere blitt kastet ut av et Trump-valgmøte under presidentvalgkampen i 2016.

- Jeg vet ikke om han er klar for meg, har hun tidligere uttalt.

Kan få tre muslimske kongressmedlemmer

Ilhan Omar er en annen muslimsk kvinne som ligger an til å bli valgt som medlem av Representantenes hus. Omar flyktet fra borgerkrigen i Somalia til USA da hun var 14 år gammel. Hun stiller som kandidat for Representantenes hus i det 5. kongressdistriktet i Minnesota.

Keith Ellison ble valgt inn i Kongressen i 2006, og er så langt den eneste muslimen i Representantenes hus. Dersom både Tlaib og Omar vinner valget, og Ellison blir gjenvalgt, vil det være tre muslimer i Representantenes hus etter mellomvalget.

Mange minoritetskandidater

Samtidig er det en rekordstor andel kvinnelige kandidater og minoritetskandidater i mellomvalget. I Massachusetts kjemper Ayanna Pressley (44) om å bli delstatens første kvinnelige afroamerikaneren til å sitte i Representantenes hus.

- Hør her. Jeg ber dere ikke om å stemme på meg fordi jeg er en svart kvinne, men jeg vil ikke late som at representasjon ikke betyr noe, har hun uttalt.

I Florida ligger det også an til at delstaten får sin aller første svarte guvernør, hvor demokraten Andrew Gillum stiller som guverkandidat.

Det er rekordhøye åtte delstater med svarte guvernørkandidater under dette mellomvalget.

Guvernørkandidat Christine Hallquist, som er åpen transperson, avbildet under et valgkampmøte i Middlebury i Vermont søndag.

Første transperson som guvernør

Christine Hallquist (64) er den første åpne transpersonen som stiller som guvernørkandidat i USA. Hun stiller som kandidat i Vermont, mye i protest mot Trump som vil svekke de føderale rettighetene til transpersoner.

I Georgia er det et annet lokalvalg som har fått mye oppmerksomhet i USA, hvor den svarte demokraten Stacey Abrams (44) kjemper mot Trumps kandidat Brian Kemp om å bli guvernør i delstaten. Hun kan bli den første svarte kvinnen i delstaten som blir guvernør.

Abrams har fått mye drahjelp fra ekspresident Barack Obama og den tidligere talkshowstjernen Oprah Winfrey.

- Skriv historie her i Georgia. Gjør ting bedre her i Georgia, sa Obama da han drev valgkamp på vegne av Abrams i delstaten, mens Winfrey gikk fra dør til dør for å oppfordre folk til å bruke stemmeretten sin.

Yngste kongresskvinnen?

Alexandria Ocasio-Cortez (29) kan bli tidenes yngste kongresskvinne.

Alexandria Ocasio-Cortez (29) stiller som kandidat for New Yorks 14. kongressdistrikt, og kan bli den yngste kvinnen som noensinne er valgt inn i Representantenes hus. Ocasio-Cortez har en mor fra Puerto Rico og en far fra Bronx i New York. Hun var tidligere en aktiv deltager i valgkampen til Bernie Sanders i 2016.

Deb Haaland ligger an til å bli den første kvinnelige urinnvåneren (nativ American) til å bli valgt inn i Representantenes hus. Hun representerer Demokratene i New Mexicos 1. kongressdistrikt.

Jared Polis er med sin nettoformu på 400 millioner dollar det rikeste medlemmet av Representantenes hus. Nå stiller han som kandidat til guvernørposten i delstaten Colorado, og kan dermed bli den første guvernøren i USA til å være åpen om sin homofile legning.

Siste meningsmålingene

Per i dag har Republikanerne flertall i både Senatet og Representantenes hus. De siste målingene viser at Demokratene har flertall i Representantenes hus, mens Republikanerne beholder flertallet i Senatet.

Kilder: Al Jazeera, ABC News, The Globe and Mail, CBS, The TImes



Fakta: Fakta om mellomvalget 2018 i USA

*Mellomvalget, midterm election, holdes hvert fjerde år mellom presidentvalgene. *I år er valgdagen tirsdag 6. november. *Det skal velges representanter til Kongressen, som er nasjonalforsamlingen i USA, og guvernører til delstatene. I tillegg er det en rekke lokale stillinger som skal fylles. *Kongressen består av to kamre, Representantenes hus og Senatet. Det er Kongressen som vedtar lover. *Alle 435 medlemmene av Representantenes hus velges ved hvert valg, og en tredel av de 100 representantene til Senatet. I november velges 33 representanter pluss 2 erstatningsrepresentanter som er gått av før tiden. *I dag er 51 av senatorene republikanere, mens 49 er demokrater eller uavhengige. Av 35 senatorer som er på valg, er 24 demokrater, ni republikanere og to uavhengige. De ligger politisk nærmest Demokratene. Et flertall av plassene som er i spill, er demokratiske. *Også i Representantenes hus har republikanerne flertall, med 235 plasser mot 193 for demokratene (sju plasser er for øyeblikket ubesatt). (NTB)

