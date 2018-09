Kan håve inn på påstått Trump-sex

Pornostjernen Stormy Daniels, har tjent gode penger på sine påstander om at hun hadde sex med Donald Trump.

Stormy Daniels er pornostjernen som har fått 130.000 dollar av advokat Michael Cohen for å holde tett om en angivelig affære med Donald Trump i 2006.

Pengeutbetalingen har både Donald Trump og Michael Cohen bekreftet (les egen sak). Mer usikkert er for hva, og hva som egentlig har skjedd mellom Daniels og Trump. USAs president har hele tiden avvist at han har hatt en seksuell affære med pornostjernen.

Hvis Daniels har fått penger for å ikke snakke om den angivelige affæren, så har ikke hun holdt sin del av avtalen, men tvertimot gått i detalj om sitt påståtte sexuelle treff med USAs nåværende president.

Intime detaljer



I sin kommende bok «Full Disclosure» forteller Daniels i detalj om sitt møte med Trump. Årsaken til detaljene er at Daniels vil avfeie påstander om at hun lyver, ved å gi detaljer som bare Trumps sexpartnere kan kjenne til.

- Han vet han har en uvanlig penis. Den har et stort soppformet hode. Som et fruktlegeme.

TOAD: Soppfiguren i Mario Kart Racing heter Toad.

- Det kan ha vært den minst imponerende sexen jeg noen gang har hatt, men han delte åpenbart ikke den oppfatningen, skriver hun i sin nye bok, ifølge blant andre The Guardian.

- Jeg lå der og irriterte meg selv at jeg ble knullet av en mann med «yeti pubes» (kjønnshår til den avskyelige snømannen) og en penis som lignet soppkarakteren i Mario Kart (fra spillet Mario Kart Racing).

Gode penger

Sant eller ikke sant, bøker om Donald Trump kan være gode penger for forfatterne. Business Insider skrev i april at de topp tre mest solgte bøkene i 2018 hadde med Trump-administrasjonen å gjøre:

Higher Loyalty av tidligere FBI-direktør James Comey solgte 600.000 eksemplarer første uken (les egen sak).

Fire and Fury: Inside the Trump White House av journalist Michael Wolff solgte 1,7 millioner eksemplarer på tre uker, skrev USA Today i januar.

Barneboken «Marlon Bundo's Day in the Life of the Vice President». skrevet av Charlotte Pence, datter til visepresident Mike Pence, solgte 100.000 eksemplarer den første uken. Det var langt mer enn forventet og tredje opplag av boken kom derfor ut bare én uke etter lansering.

BOKSUKSESS: Tidligere Washington Post-journalist Bob Woodward gjorde suksé med sin bok om Trump-administrasjonen.

I september kom journlist Bob Woodwards bok om Donald Trump (les egen sak). Den solgte 750.000 eksemplarer bare på første dagen, skriver blant andre Marketwatch. Første opplag er på 1.150.000 eksemplarer.

Like bra gikk det ikke for Omarosa Manigault Newman, som tidligere jobbet for Trump-administrasjonen (les egen sak). Hennes bok solgte 34.000 eksemplarer den første uken for deretter å forsvinne ut av listene skriver blant andre Deadline Hollywood.

- Ville jeg skulle jukse



Stormy Daniels, som egentlig heter Stephanie Gregory Clifford, skriver at hun møtte Trump første gang under en golfturnering i Lake Tahoe i 2006.

CNN gjengir fra boken hvordan Daniels trodde hun skulle på middag, men istedenfor havnet på rommet med en Trump i slåbrok. De snakket om familie og Trump viste bilder av kona Melania og deres nyfødte barn Barron, før de ble intime som tidligere beskrevet i denne artikkelen.

VAR NYBAKT FAR: Affæren skal ha skjedd i 2006 - året etter at Donald Trump hadde giftet seg med Melania Trump, og deres sønn Barron var nyfødt.

I det påfølgende året opprettholdt hun kontakten i håp om at Trump ville holde sitt løfte om å la henne delta i TV-showet The Apprentice der Trump var sjef. I følge Daniels hadde Trump lovet henne en plass, og å fikse det slik at hun ville komme langt.

- Han ville at jeg skulle jukse, og det var 100 prosent hans idé, skriver hun i boken.

Hun skal møtt ham igjen i 2007. Hun skriver om en episode der hun så Shark Week på hotellrommet sammen med Trump da Hillary Clinton ringte for å snakke om sin valgkamp mot Barack Obama om å bli demokratenes presidentkandidat.

- Han hadde en konversasjon med henne om valgkampen og nevnte «vår plan» flere ganger, skriver hun.

Ville snakke etter trusler

Stormy Daniels har tidligere fortalt at hun i 2011 ble truet av en mann til å holde tett om forholdet til Donald Trump. Det skal ha skjedd da hun først gikk offentlig med Trump-affæren (les egen sak).

I 2011 ble det også tatt en løgndetektortest som konkluderte med at Daniels snakket sant. Affæren ble i 2011 omtalt i bloggen The Dirty og magasinet Life & Style. Hun ble også intervjuet om affæren av magasinet In Touch Weekly, men artikkelen ble aldri publisert fordi Trump truet med å saksøke avisen (les egen sak).

I januar 2018 skrev Wall Street Journal at Trumps advokat, Michael Cohen, i oktober 2016, én måned før Trump vant presidentvalget, inngikk en konfedensial-erklæring med Stormy Daniels om ikke å snakke om affæren.

Utbetalingen ble klasifisert som ulovlig valgkamputbetaling og Cohen erklærte seg skyldig i denne utbetalingen i august i år.

Mest sett siste uken