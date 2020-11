Kapasiteten sprengt ved sykehus i USA

Forholdene ved amerikanske sykehus forverres dag for dag ettersom smittetallene og sykehusinnleggelsen ubønnhørlig øker i USA.

Overbelastede sykehus gjør om kapeller, kantiner, venterom, korridorer og til og med parkeringsplasser til behandlingsområder. Ansatte, som prøve å skaffe ledige sengeplasser fra andre steder, er utslitte og frustrerte.

– Vi er deprimerte, motløse og slitne, sier sjefen for intensivavdelingen ved Johnson City Medical Center i Tennessee, Alison Johnson.

Smitten sprer seg

USA har passert 250.000 koronarelaterte dødsfall, og tallet på sykehusinnleggelser har doblet seg den siste måneden og når daglig nye høyder. Tirsdag var nærmere 77.000 pasienter innlagt med covid-19.

Tallet på nye daglige smittetilfeller har steget med mer enn 80 prosent de siste to ukene til det høyeste nivået som er registrert. Det daglige smittetallet ligger nå opp mot 160.000 tilfeller i snitt, og smitten øker i alle delstater. Daglig dør mer enn 1.155 personer med covid-19 i USA.

Smitteøkningen har ført til at guvernører og ordfører i USA mer eller mindre motvillig har innført påbud om munnbind og retningslinjer for hvor mange personer som kan samles på ett sted, i tillegg til restriksjoner for restauranter, barer, butikker og treningssentre.

Fanger bistår med transport av døde

I Texas er flere tusen ekstra helsearbeidere sendt til overbelastede sykehus. Antall innleggelser har økt til nærmere 8.000 i delstaten for første gang siden sommeren.

Over 20.500 har dødd med covid-19 i Texas, ifølge oversikten til Worldometers , og i grensebyen El Paso har likhusene begynt å betale fengselsinnsatte 2 dollar i timen for å hjelpe med transporten av døde.

Trengselen av koronapasienter på byens sykehus gjør at andre pasienter blir henvist til sykehus andre steder i delstaten.

Frykter rasjonering av behandling

I delstaten Idaho vest i USA advarer leger om at sykehusene er nær ved å måtte velge hvem de skal behandle – det finnes ikke nok sykehussenger.

– Aldri i min karriere trodde jeg at vi kom til å vurdere å rasjonere behandling i USA, sier sjeflege Jim Souza ved St. Luke’s Health System.

I Reno i Nevada er noen pasienter flyttet til sykehuset Renown Regional Medical Centers parkeringsgarasje. Garasjen har per nå 27 pasienter, men har kapasitet til å ta imot mer enn 1.400, opplyser Paul Sierzenski, leder for sykehusets intensivavdeling.

I Kansas blir ledige rom som kapeller og kantiner ryddet og klargjort for å ta imot koronapasienter. Delstatens helsesjef Lee Norman sier det er innført et system som ligner trafikkontrollen på flyplasser for at sykepleiere ved mindre sykehus skal kunne finne større sykehus som kan ta imot de mest alvorlig syke pasientene.

(©NTB)

Reklame 10 kupp du gjør på Black Week-salget til Christiania Glasmagasin