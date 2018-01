Kardashian og West ble foreldre igjen, via surrogat

Kanye West og Kim Kardashian har fått baby nummer tre.

NEW YORK (Nettavisen): - Kanye og jeg er glad for å melde ankomsten til vår friske, vakre babyjente. Vi er fulle av kjærlighet, skriver Kim Kardashian på sin nettside.

Paret har fra før fire år gamle North og to år gamle Saint. Den nye babyen har foreløpig ikke fått et navn, iallfall ikke et som er offentlig kjent.

Hun ble født via surrogat ettersom Kim Kardashian har to vanskelige svangerskap bak seg.

- Vi er utrolig takknemlige overfor vårt surrogat, som gjorde våre drømmer til sannhet med den største gave man kan gi, og overfor våre vidunderlige leger og sykepleiere, skriver Kardashian.

Både Kim Kardashian og Kanye West var til stede i fødestua under fødselen, men den ble ikke filmet for deres realityshow «Keeping Up With the Kardashians», skriver ET Online.

